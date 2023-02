Banca Ifis, upgrade di Intermonte a Outperform con aumento target price

Intermonte

(Teleborsa) -ha alzato a(da 17,7 euro) ilsu, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, migliorando anche lada Neutral. La revisione è arrivata dopo che la banca ha comunicato i risultati del 2022 e migliorato la guidance per il 2023.Gli analisti sottolineano infatti che il management ha rivisto al rialzo la guidance sull'utile netto 2023 da 137 a 150 milioni di euro, in quantodata la loro correlazione positiva con il factoring (l'85% del portafoglio prestiti è a tasso variabile) e il maggior contributo atteso dal portafoglio finanziario, che dovrebbe più che compensare l'aumento del costo della raccolta (previsto in aumento dall'1% nel 2022 al 2,5% nel 2023).Intermonte ha2023/24 del 19,2% e del 16,4%, poiché prevede che la banca fornisca solidi ricavi guidati dal NII mantenendo sotto controllo l'andamento dei costi, consentendole di fornire un rapporto C/I a circa il 58%. Hanno lasciato, riducendo al contempo gli accantonamenti per rischi."La banca sta, spinta dall'inflazione, grazie alla solida posizione patrimoniale che le consente di cogliere opportunità di crescita dei volumi - si legge nella ricerca - La divisione NPL sta mostrando risultati positivi sugli incassi, mentre l'atteso aumento del costo della raccolta dovrebbe essere gestibile grazie a migliori rendimenti degli attivi".Il momento positivo degli utili e il ROTE quasi a due cifre portano Intermonte ad essere più positiva sul titolo, anche grazie alla