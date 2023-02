Moderna, titolo sotto pressione dopo risultati test vaccino contro influenza

Moderna

Nasdaq 100

società americana di biotecnologia

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche esibisce una variazione percentuale negativa del 4,95%.La biotech del Massachusetts ha fatto sapere che un suo vaccino contro l'influenza in fase di studio non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. In particolare non si è dimostrata l'efficacia per l'influenza B meno frequente della A ma che colpisce soprattutto una popolazione più giovane.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico dellaperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 161 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 166,2. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 158,3.