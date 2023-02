Oggi Wall Street è chiusa per il President's Day

(Teleborsa) - Nessuna opening bell, oggi, a Wall Street., meglio noto come President's Day. Istituito inizialmente come evento per onorare il primo presidente degli USA, George Washington, questa festa, la prima in onore di un cittadino americano, è stata istituita dal governo federale statunitense nel 1880. Per par condicio, dal 1971 è diventata la giornata di commemorazione di tutti i presidenti del paese e e cade il terzo lunedì di ogni febbraio.Mentre Wall Street è ferma,, Piazza Affari inclusa.Sul fronte macroeconomico, è risultato in calo il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a dicembre 2022. Gli investitori si troveranno anche a valutare la prima stima della fiducia dei consumatori dell'Eurozona di febbraio, attesa in lieve miglioramento a -19 da -20,9 di gennaio. Negli Stati Uniti non ci saranno pubblicazioni.Per quanto riguarda lo, questa mattina il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, all'inizio di una settimana che segnerà l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Biden ha affermato che la sua visita è stata per "riaffermare il nostro impegno incrollabile e instancabile per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina".