BCE: Morgan Stanley vede tasso terminale al 3,25%, Goldman Sachs al 3,5%

Morgan Stanley

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Nella riunione di febbraio laha attato un aumento di 50 punti base dei tassi di interesse e ha ribadito - con un linguaggio forte - lanel futuro. Ciò è stato integrato dall'annuncio dell'intenzione di aumentare di altri 50 punti base alla riunione di marzo, che è dato per scontato dal mercato a meno dell'emergere di eventi improbabili, un'opinione ribadita anche dal membro del Comitato esecutivo Isabel Schnabel in una recente intervista . C'è però meno chiarezza sui passi successivi e gli analisti si interrogano su quale possa essere il tasso terminale, ovvero il tasso massimo atteso durante il ciclo dei tassi di interesseprevede che, dopo i 50 punti base di marzo, la BCE aumenterà di altri 25 punti base a maggio e si fermerà a giugno, con un. "Un aumento di 50 pb a marzo sembra un affare fatto e ci vorrebbero dati improbabili per cambiarlo - si legge in una nota - Considereremmo un aumento di 25 pb a maggio come un, facilitato, come prevediamo, dai dati che mostrano l'assenza di un ulteriore aumento dell'inflazione core, la bassa crescita del PIL e maggiori prove di un indebolimento della dinamica del credito".La decisione di non aumentare ae, secondo la banca d'affari, è necessario che l'inflazione core scenda ad aprile e maggio e una revisione delle proiezioni dell'Eurosistema a giugno, con un'inflazione complessiva che raggiunga il 2% entro il 1° trimestre 2025 al più tardi.prevede invece che la BCEquest'anno, con ilrispetto al 3,25% ipotizzato in precedenza. Oltre a un rialzo da 50 punti base in marzo e a uno da 25 punti in maggio, se ne aspetta un altro da 25 punti in giugno.