CAREL, accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Eurotec

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha siglato un, distributore e system integrator basato a Auckland in Nuova Zelanda con ricavi pari a circa NZD 10,9 milioni (circa 6 milioni di euro).Fondata nel 1986 e, Eurotec è strutturata su tre business units: HVAC, Refrigerazione e Electrical/Instrumentation, tutte caratterizzate anche da una notevole contenuto in termini di servizi dedicati. La presenza sul territorio è garantita da tre filiali: oltre all'head-quarter di Auckland sono presenti sedi operative a Wellington e a Christchurch.L'operazione - si legge in una nota - si colloca "all'interno di una lungaattraverso l'acquisizione (e lo sviluppo) di forza vendita diretta, coerentemente con i processi di vendita di CAREL e le sue relazioni di lungo termine con una quota rilevante dei propri clienti".