Stellantis, il calendario finanziario del 2023

Casa automobilistica italo-francese-statunitense

Stellantis

(Teleborsa) - Laha reso note le date in cui saranno esaminati i risultati economico finanziari della Società dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti e delleper la presentazione dei dati contabili.In linea con la politica dei dividendi, il management diha specificato che, qualora l'Assemblea degli Azionisti deliberasse unrelativo all'esercizio 2022, la relativa data di stacco avverrebbe nel mese di aprile 2023, e ha sottolineato però che tale informativa è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi normativi e non può essere interpretata come un'anticipazione in merito all'eventuale distribuzione di dividendi nel 2023 o negli anni successivi.CDA: Risultati dell’esercizio 2022Appuntamento: Live webcast e conference callAssemblea: Approvazione del bilancio 2022CDA: Consegne e ricavi del primo trimestre 2023Appuntamento: Live webcast e conference callCDA: Risultati del primo semestre 2023Appuntamento: Live webcast e conference callCDA: Consegne e ricavi del terzo trimestre 2023Appuntamento: Live webcast e conference call