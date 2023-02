Intel riduce dividendo per migliorare allocazione del capitale

Intel

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, colosso statunitense attivo nel campo dei dispositivi a semiconduttore e dei microprocessori, ha reimpostato la sua politica sui dividendi,a 0,125 dollari per azione (o 0,50 dollari all'anno) sulle azioni ordinarie.La decisione di ridurre il dividendo trimestrale riflette "del consiglio di amministrazioneed è progettata per posizionare al meglio la società per creare valore a lungo termine", si legge in una nota. La maggiore flessibilità finanziaria supporterà gli investimenti critici necessari per eseguire la trasformazione di Intel durante "questo".Da quando è stato avviato per la prima volta nel 1992, il dividendo di Intel ha prodotto oltre 80 miliardi di dollari di rendimenti in contanti per gli azionisti della società e il consiglio di amministrazione "".Oltre a una prudente allocazione del capitale, Intel intende continuare a. Su questo fronte, prevede il conseguimento di risparmi sui costi per 3 miliardi di dollari nel 2023, sulla strada da 8 a 10 miliardi di dollari di risparmi annualizzati entro la fine del 2025."Anche se continueremo a prudentemente gestire la liquidità e gli esborsi di capitale nel breve termine, stiamo ponendo le basi per una significativa leva operativa e una crescita del free cash flow quando", ha commentato il CFO David Zinsner.