Valtecne, Mainetti: in Borsa per maggiore visibilità. M&A nel settore medicale

(Teleborsa) -per raggiungere nuovi clienti enel campo dei dispositivi medicali. Sono i due maggiori obiettivi che hanno spintoa scegliere la strada della quotazione a Piazza Affari, con le azioni che scambieranno dal 1° marzo 2023 su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Fondata nel 1983 e con sede a Berbenno di Valtellina (Sondrio), la società è attiva nelrealizzando componenti di meccanica di alta precisione per conto terzi nelAffrontare la quotazione in Borsa "è stata unaper la nostra azienda, essendo totalmente familiare", spiega a Teleborsa. "Valtecne è nata nel 2003 per opera di mio padre, che aveva rilevato un'azienda di tre dipendenti, venendo anche da un settore totalmente diverso come quello edile - racconta - Pian piano ha iniziato e ci ha creduto, essendo noi valtellinesi tenaci e considerando anche che la meccanica in Valtellina è un po' anomala, essendo un settore che qui non ha molti sbocchi".Al 31 dicembre 2021, Valtecne ha conseguito unproforma pari a 21,6 milioni di euro e unpari a 3,2 milioni, che riflette un EBITDA margin pari a 15%. Al 30 giugno 2022, i ricavi non proforma sono stati pari a 13,2 milioni e realizzati per il 51,5% all'e il 48,5% in Italia. L'EBITDA del primo semestre si è assestato a euro 2,8 milioni (EBITDA margin pari a 19,8%).Guardando alla crescita degli ultimi anni, l'AD spiega che "sia per mio modo di lavorare, cioè essendo prudente, sia per quello che mi hanno insegnato in famiglia, abbiamo" e che "ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha dato fiducia e mi ha lasciato circondare di persone capaci, e questo mi ha permesso di far crescere l'azienda e renderla più manageriale". Il padre Vittorio Mainetti ricopre oggi il ruolo di presidente.L'azienda è nata nel campo dell'alta precisione meccanica, lavorando solo in, ovvero in conto terzi su disegno e ordine del cliente. "Nel tempo si è divisa in due settori - spiega Mainetti - Da un lato la parte industriale, che è quella con cui nata l'azienda e dove produciamo componenti meccanici di alta precisione destinati a vari segmenti industriali, principalmente power transmission, automotive ed energy. La, e produce strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili destinati al mercato medtech".Attualmente, dopo circa 10 anni di attività, il, senza che quest'ultimo abbia registrato delle battute d'arresto. Dal 2016 al 2021 Valtecne è cresciuta mediamente dell'11,5%, con il settore l'industriale che è cresciuto del 5,6% e il medicale del 21%. Ora il gruppo ha un 52% del fatturato che proviene dal medicale e un 48% dall'industriale.Il management vede nel settore medicale le, anche se presenta delle complessità maggiori. "Oltre alla maggiore difficoltà delle lavorazioni, il medicale ha tutta un'altra serie di complessità, come le finiture, i lavaggi, le certificazioni dei pezzi che devono essere conservate per decenni - dice l'AD - Bisogna strutturarsi bene e avere un'azienda capace di gestire questa complessità".del gruppo valtellinese, in entrambe le divisioni, sono. Per quel che riguarda i medical device, è fornitore di primo livello, ovvero Valtecne rifornisce direttamente l'azienda ortopedica che produce le protesi. Per il settore industriale, è fornitore di secondo o terzo livello, con i clienti che sono importanti gruppi internazionali, a loro volta fornitori di grandi gruppi globali come ad esempioNei piani della società, la quotazione permetterà a Valtecne di essere sempre più attrattiva per i clienti, ma non solo. "Sicuramente vediamo il processo di quotazione come un'accelerazione delle nostra crescita - spiega l'AD - La nostra idea è dedicare circa il 30-40% delle risorse raccolte per proseguire con gli investimenti funzionali alla crescita organica, mentre il".In merito al potenziale target, Mainetti dice che "abbiamo già costruito un profilo ideale e sicuramente l'acquisizione ci permetterebbe di, ampliando la gamma dei prodotti o delle tecnologie. Non abbiamo ancora individuato il nome, ma dopo la quotazione daremo forte impulso a questa attività, con l'acquisizione che potrebbe avvenire".L'ammontare complessivo del collocamento è stato pari a circa 5,5 milioni di euro e ha visto la partecipazione didi primario standing. Il merito all'ingresso esclusivamente di azionisti italiani e non esteri, l'imprenditore afferma che "non avevamo posto vincoli, da subito abbiamo riscontrato un forte interesse presso i maggiori investitori istituzionali del paese, per cui alla quotazione l'azionariato è interamente domestico, maperché il nostro modello di business è stato apprezzato da tutti. Il rapporto con chi abbiamo incontrato, oltre trenta società di investimento, è stato comunque positivo, molto interessante e nuovo per noi".