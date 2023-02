Cure essenziali, Gimbe: regge il Nord, al Sud promossa solo Puglia

(Teleborsa) - Nel 2020 (anno segnato dalla pandemia) la maggior parte delle Regioni delè riuscita a mantenere un'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) - ovvero delle prestazioni sanitarie che le Regioni devono garantire ai cittadini gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket - non troppo difforme rispetto all'anno precedente, nonostante la prima pesante ondata pandemica di Covid-19.E' andata decisamente peggio allepur essendo state meno colpite dalla pandemia nel 2020, hanno registrato performance peggiori. E' quanto rileva la Fondazione Gimbe in una nuova analisi relativa al monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia, i cui dati già pubblicati dal ministero della Salute evidenziano che soloGimbe ha analizzato le differenze tra gli adempimenti 2020 e quelli 2019, al fine di valutare l'impatto della pandemia sui punteggi totali delle Regioni, oltre che sui tre macro-livelli assistenziali (prevenzione collettiva, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera).Rispetto al 2019, afferma Gimbe, nel 2020 i punteggi totali sono peggiorati in tutte le Regioni - fatta eccezione per la Provincia Autonoma di Trento e la Valle d'Aosta - dimostrando che la pandemia ha rappresentato un fortecommenta ilanche la nuova “pagella” conferma sia ilsia le