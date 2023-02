Jefferson: Fed sta affrontando esplosione dell'inflazione prontamente e con forza

(Teleborsa) - ". In effetti, ci sono prove a sostegno della credibilità della banca centrale, incluso il fatto che le aspettative di inflazione a lungo termine non sono lontane dall'obiettivo del 2% del FOMC". Lo ha affermato, durante un evento a New York.Jefferson ha sottolineato il "persistente squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro", che "combinato con l'ampia quota del costo del lavoro nel settore dei servizi, suggerisce che".L'economista ha anche affermato chedi alta inflazione in almeno quattro modi."In primo luogo, la pandemia ha creato interruzioni senza precedenti nelle catene di approvvigionamento globali - ha spiegato - In secondo luogo, la pandemia sta avendo un effetto duraturo sui tassi di partecipazione alla forza lavoro. In terzo luogo, la credibilità della banca centrale è più elevata oggi di quanto non fosse negli anni '60 e '70. Quarto e più importante, a differenza della fine degli anni '60 e '70, laper mantenere quella credibilità e per far rimanere ben ancorate le aspettative di inflazione a lungo termine.