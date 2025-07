BCE, Lagarde: su inflazione "target raggiunto, ma non missione compiuta"

(Teleborsa) - "L'inflazione è al 2% e questa è la lettura più recente. Questo è anche l'obiettivo che avevamo, e questa è la proiezione che il nostro staff indica per il medio termine, che è esattamente ciò che avevamo previsto. Quindi, e penso che dovremmo iniziare a riconoscerlo". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), al forum della banche centrali di Sintra (Portogallo)."Abbiamo affrontato una quantità enorme di shock, occasionalmente shock concatenati, e ora stiamo attraversando quel processo di disinflazione che abbiamo osservato negli ultimi due anni - ha spiegato - E sì, stiamo affrontando molta incertezza. Sì, stiamo affrontando il rischio di frammentazione crescente. E sì, stiamo affrontando sviluppi politici che sono generalmente preoccupanti, ma che stanno anche causando un rischio doppio per l'inflazione, quindi".Secondo Lagarde, occorre "continuare a impegnarci per raggiungere il nostro obiettivo, e penso che in questo momento siamo in un'ottima posizione per farlo. Quindi siamoche dovremmo aspettarci".