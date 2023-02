TIM: proposta KKR non rispecchia valore asset, offerta migliorativa entro marzo

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disi è riunito oggi, perin data 1 febbraio 2023, poi prorogata di un mese dal fondo statunitense. L'offerta in questione prevede l’acquisto di una partecipazione in una costituenda società (), cui farebbe capo il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusi gli asset e le attività diFiberCop e la partecipazione in Sparkle.Il Consiglio, impegnato a perseguire gli obiettivi strategici annunciati in occasione del Capital Market Day del 7 luglio 2022, ha esaminato il contenuto dell'offerta e la lettera di proroga pervenuta in data 21 febbraio 2023, anche con l’ausilio delle analisi e deglicon ilIl CdAda KKR, anche se ha ritenuto che "la stessae le aspettative di TIM, anche in termini di sostenibilità della società risultante dall’operazione".dell’operazione proposta rispetto al quadro strategico rilevante per TIM, il Consiglio ha deliberato di– alcuni specificie di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics della proposta". Tutto ciò "con, in esito ai suddetti scambi informativi ed".Nel frattempo le azioni TIM si confermano ben comprate oggi in Borsa: con scambi attorno a 0,306 euro (+1,16%). n La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,3096 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,3027. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,2996.