BPER con Italmobiliare sostengono sviluppo Caffé Borbone

BPER Banca

Italmobiliare

(Teleborsa) - La Direzione Corporate & Investment Banking di, guidata da Marco Mandelli, con il supporto di, ha perfezionato un’operazione diIl supporto di BPER si inserisce nel piano diche l'azienda produttrice di caffè in capsule intende effettuare, per realizzare i piani di, in particolare il miglioramento della produzione tramite, responsabile Servizio Key Clients Imprese del CIB di BPER Banca, ha affermato che l’operazione "è per noi motivo di orgoglio e dimostrazione di vicinanza alle aziende di eccellenza del nostro territorio. L’azienda, infatti, testimonia una storia di successo e crescita molto interessante e BPER Banca è da sempre a supporto delle imprese per dare aiuti concreti ai loro obiettivi di crescita"."Il nostro piano di sviluppo prevede l’installazione di tecnologie 4.0 e l’implementazione di notevoli miglioramenti nella direzione della sostenibilità ambientale, consentendoci di incrementare e migliorare ulteriormente la capacità produttiva e la gestione di un sistema logistico sempre più articolato", ha spiegato, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.