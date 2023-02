UniCredit corre in Borsa con giudizio Jefferies e notizie su remunerazione

UniCredit

Il Sole 24 Ore

Jefferies

(Teleborsa) -starebbe, secondo quanto scrive Bloomberg citando persone che hanno familiarità con la questione. Il payout copre i dipendenti non esecutivi che lavorano presso filiali e uffici e circa 900 top manager con responsabilità significative. Inoltre, UniCredit starebbe aumentando del 22% il bonus medio per i top manager, i cosiddetti "material risk takers".L'istituto di Piazza Gae Aulenti, secondo le stesse fonti, potrebbe anche aumentare latra il 20% e il 40% (ovvero a 9-10,5 milioni di euro dagli attuali 7,5 milioni di euro), come già anticipato sabato daA questi temi sarebbero anche collegate le comunicate il 17 febbraio , della consigliera indipendente, che era anche presidente del comitato remunerazione.La manager britannica, secondo il comunicato ufficiale, ha lasciato per l'assunzione di un nuovo incarico (ovvero la presidenza di Moneyfarm arrivata a fine gennaio), ma secondo il Financial Times si sarebbe dimessa dopo essere stataa pochi giorni dalla decisione del board sullo stipendio dell'AD (la banca pubblicherà l'1 marzo la sua politica di remunerazione).Secondo il FT, la decisione sarebbe legata alla sensazione di non poter mantenere il posto "" dopo essere finita nel mirino delle indagini interne della banca, anche se le accuse "erano successivamente state ritirate". UniCredit ha fatto sapere che il CdA era preoccupato da una serie di leak che danneggiavano la banca, di aver condotto une che e ragioni delle dimissioni di Jayne Anne Gadhia sono state chiaramente esposte nel comunicato emesso al momento della sua uscita.Intanto, il titolo UniCredit(+5,4% alle 12.30), grazie all'ingresso nell'indice EURO STOXX 50 e a undi, che ha una raccomandazione Buy con target price a 24,5 euro per azione. La ricerca arriva dopo che gli analisti hanno incontrato Orcel, e viene sottolineato che il management della banca continua a "fornire un", puntando per altro a una generosa distribuzione del valore, sotto forma di dividendi.