Bollette luce e gas verso il calo: ecco di quanto

(Teleborsa) - Doposul fronte delgliintravedono uno. Del resto, gli indizi sono incoraggianti: da un lato continua lastoccaggi pieni e inverno caratterizzato da temperature particolarmente miti hanno completato un quadro che nel corso dei mesi è diventato più incoraggiante di quanto si temeva. Nel dettaglio, il prezzo del gas . ora intorno ai 50 euro al megawattora - ha toccato i minimi dalValori decisamente lontani dal tetto massimo ai prezzi del gas naturale fissato dall' Ue aCresce intanto l'attesa per le nuove tariffe del mercato tutelato che l, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, renderà note nelle prossime ore, giovedì 2 marzo.Se dovessero essere confermate le previsioni formulate nei giorni scorsi dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli si andrebbe nella direzione di un taglio ad inizio marzo del% per l’elettricità il primo aprile (quando sarà reso noto l’aggiornamento trimestrale anche per la luce). Uno scenario confermato dal ministro dell’Ambiente"Se il trend è quello che stiamo vivendo - ha detto -, credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell’energia nella prossima decisione di ARERA".Anche ilha annunciato buone notizie in arrivo per le famiglie italiane sul fronte delle bollette energetiche. "Con i prezzi del gas che da giorni si mantengono al di sotto dei 51 euro al megawattora, le tariffe in bolletta per il mese di febbraio sul mercato tutelato (che saranno comunicate da Arera a inizio marzo) dovrebbero scendere di circa il, mentre quelle della luce per il secondo trimestre del 2023 potrebbe diminuire addirittura del 25%", analizza il Codacons."La bolletta del gas si attesterebbe così attorno aiequivalente ad un risparmio, rispetto alle tariffe oggi in vigore, pari a 237 euro annui a famiglia; per l'elettricità la bolletta media scenderebbe a quota 1.075 euro annui a nucleo, con una minore spesa rispetto ai valori odierni pari a 359 euro, e un risparmio complessivo tra luce e gas di 596 euro annui a famiglia", calcola l'associazione dei consumatori.