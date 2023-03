Antares Vision completa acquisizione del 30% della spagnola PYGSA

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, hadi PYGSA Sistemas Y Applicaciones SL (PYGSA) mediante un aumento di capitale e un esborso pari a 0,55 milioni di euro. L'operazione era stata annunciata a inizio febbraio Antares Vision ha anche sottoscritto con la società spagnola unin esclusiva delle proprie soluzioni in Spagna, in tutti i settori di riferimento (Life Science, Cosmetics, Food & Beverage) e in Portogallo per il solo Food & Beverage.