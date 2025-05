EPH, CdA accetta nuova offerta vincolante Urban Vision

EPH

(Teleborsa) -, riunitosi sotto la presidenza di Roberto Renato Culicchi,, media company leader nell’innovazione della comunicazione urbana, trasmessa nella tarda serata dello scorso 2 maggio 2025 e con la quale sono stati sostanzialmente confermati, con alcune modifiche, glicontenuti nella precedente offerta vincolante dello scorso 10 marzo 2025.Il consiglio di amministrazione di EPH ha conseguentemente dato m, che ha condotto con successo le negoziazioni con Urban Vision, di sottoscrivere e trasmettere l’accettazione della Società all’Offerta Confermativa. A tal proposito, Ramondelli ha dichiarato che"L’adesione di EPH all’Offerta Confermativa rappresenta unnel percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società", ha commentato Ramondelli, esprimendo "apprezzamento per l’approccio costruttivo e collaborativo di Urban Vision, che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato"., Urban Vision ha confermato il suosia undi EPH sia uno, mediante conferimento di un asset allo stato ancora non definito.sarà sottoscritto da Urban Vision per un ammontare complessivo pari aed i relativi proventi saranno impiegati da EPH per il soddisfacimento delle pretese dei propri creditori, finanziari e commerciali.L’impegno di sottoscrizione dell’Aumento in Denaro è condizionato alla circostanza che EPH, entro il 30 giugno 2025, concluda: con la platea dei suoi creditori finanziari e commerciali (ivi inclusi certi ex azionisti) uno o piùtali da definire le relative posizioni mediante pagamento di un ammontare omnicomprensivo pari a massimi 2 milioni di euro (l’ammontare dell’Aumento in Denaro); con un primario operatore di mercato undi ammontare pari ad almeno 15 milioni di euro;della complessiva posizione contrattuale (di) con EPH, mediante reciproche rinunce o conversione del credito.L’impegno di sottoscrizione dell’è invece condizionato alla sola circostanza che EPH avvii a valle del perfezionamento dell’Aumento in Denaro l’iter societario volto a far deliberare l’Aumento in Natura all’assemblea straordinaria degli azionisti della Società e che tale assemblea favorevolmente deliberi su tale materia.