SoftBank: bene Vision Fund 1 con Bytedance e Coupang, male Vision Fund 2

(Teleborsa) - Il conglomerato giapponeseha registrato unpari a 3.701,1 miliardi di yen nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2025 (vs perdita di 559,4 miliardi di yen nell'esercizio precedente).In particolare, il guadagno da investimenti è stato pari a 3.413,8 miliardi di yen presso la. Sono stati registrati guadagni da investimenti pari a 1.875,9 miliardi di yen su azioni, 1.352,2 miliardi di yen su azionie 434,2 miliardi di yen su azioniInoltre, ha registrato un guadagno da investimenti pari a 387,6 ??miliardi di yen presso(esclusi i guadagni associati agli investimenti di SVF nelle controllate della società). Il fair value di una parte degli investimenti, inclusi ByteDance e, è aumentato. Dall'inizio, la performance lorda ha registrato un guadagno di 23,4 miliardi di dollari per SVF1 e una perdita di 22,9 miliardi di dollari per SVF2.L'di SoftBank è stato di 1.704,7 miliardi di yen (aumento di 1.646,9 miliardi di yen su base annua), mentre l'attribuibile ai soci della capogruppo è stato di 1.153,3 miliardi di yen (miglioramento di 1.381,0 miliardi di yen su base annua).