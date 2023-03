Nexi, Fitch: operazione con Sabadell è strategica e rischi di integrazione bilanciati

Nexi

Banco de Sabadell

(Teleborsa) - L' acquisizione da parte di, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, del business merchant acquiring di, è "", secondo Fitch Ratings. Le operazioni target fanno parte del core business di Nexi e l'acquisizione sarà finanziata dalla liquidità in bilancio e non influirà sul profilo di leva finanziaria di Nexi. Un'i, guidata da aumenti del margine EBITDA, sottolinea l'agenzia di rating.Inoltre, Fitch afferma che le elevate prospettive di crescita in Spagna per il merchant acquiring, migliorando leggermente la leva finanziaria. Tuttavia, questo rimane un upside rispetto alle previsioni di base, a causa dei rischi di integrazione. "Ciò vale in particolare per la Spagna, dove la società non era presente in precedenza", si legge in una nota.Tuttavia, Fitch ritiene che itra i settori dei pagamenti elettronici italiano e spagnolo: "Entrambi i paesi hanno adottato i pagamenti elettronici relativamente tardi, ma stanno registrando una crescente adozione, supportata da una legislazione favorevole".