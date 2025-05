Nexi colloca bond da 750 milioni di euro

Nexi

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di unnon convertibile, senior unsecured per un importo complessivo pari a Euro 750 milioni, ae conIl Prestito Obbligazionario, spiega una nota, rappresenta l’emissione inaugurale nell’ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili a medio termine (Euro Medium Term Note Programme, il “Programma EMTN”) fino a Euro 4 miliardi, la cui costituzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi in data 27 febbraio 2025.Il Prestito Obbligazionario, offerto in sottoscrizione ad investitori istituzionali ai sensi della normativa vigente (salvo limitazioni relative ad alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti d’America), ha registratoricevendo ordini per circa Euro 3,5 miliardi (pari a quasi 5 volte l’ammontare offerto) da parte di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nazionali ed internazionali.