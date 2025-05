Nexi avvia un buyback fino a 300 milioni di euro

Nexi

Nexi

Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

(Teleborsa) -ha comunicato, come da autorizzazione concessa dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 30 aprile 2025, l'per un, da completare entro il 31 dicembre 2025.Le azioni acquistate saranno annullate, ad accezione delle azioni necessarie per servire gli impegni derivanti dai piani di incentivazione azionaria di volta in volta esistenti e per eventuali operazioni di M&A, in esecuzione della delibera della suddetta Assemblea degli azionisti. Le operazioni saranno eseguite da un intermediario indipendente nel rispetto delle normative vigenti.Ad oggi, 21 maggio,detiene 697.206 azioni proprie, pari allo 0,06% del proprio capitale sociale.Il Gruppo ricorda inoltre che per il 2025 l’Assemblea degli Azionisti ha anche approvato la proposta di una distribuzione di dividendi pari a circa 300 milioni di euro (euro 0,25 dividendo per azione), con lo stacco della cedola lo scorso 19 maggio e pagamento in data odierna.Intanto discreta la performance del, che si attesta a 5,27 euro, in lieve aumento dello 0,38%.