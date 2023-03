Macy's, trimestrale oltre le attese. Incertezza continuerà

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha registratopari a 8,3 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 gennaio 2023), in calo del 4,6% rispetto al quarto trimestre del 2021. Lesono state in calo del 3,3% su base di proprietà e del 2,7% su base di proprietà più licenza.L'è stato di 508 milioni di dollari, in calo dai 742 milioni di dollari dallo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'è stato di 1,88 dollari, in calo dai 2,45 dollari nel quarto trimestre del 2021.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,57 dollari su ricavi per 8,25 miliardi di dollari."Nel quarto trimestre, abbiamo beneficiato del nostroe della nostra convincente strategia di regali, che ci ha permesso di fornire moda e stile a ottimi prezzi per tutti i nostri clienti - ha detto il CEO Jeff Gennette - Siamo stati competitivi ma misurati nelle nostre promozioni, con ribassi strategici e intenzionalmente non abbiamo inseguito vendite non redditizie".Macy's prevede cheall'interno del contesto macroeconomico. Prevede, per l'intero anno fiscale, vendite nette da 23,7 miliardi a 24,2 miliardi di dollari, ovvero in calo dal 3% all'1% rispetto al 2022, e un utile rettificato per azione tra 3,67 e 4,11 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, indicazioni per un utile per azione di 3,84 dollari su ricavi per 24,3 miliardi di dollari.