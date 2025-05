Edil San Felice, nuova commessa da ASPI per oltre 20 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria

Edil San Felice,

(Teleborsa) -operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata una nuova commessa da Autostrade per l’Italia per un valore di circa 20,5 milioni di euro, di cui 5,55 milioni per oneri della sicurezza, per lavori di manutenzione straordinaria.L’Accordo Quadro, di durata quadriennale, prevede l’esecuzione di interventi evolutivi sulle componenti autostradali delle. Attraverso questa commessa, sale a oltrel’ammontare di ordini acquisiti dalla Società nel 2025, di cui 36 milioni relativi a lavori di manutenzione straordinaria, a conferma dell’importanza strategica di questa area di business per lo sviluppo di Edil San Felice."Nonostante un clima di generale incertezza a livello macroeconomico, Edil San Felice sta proseguendo il proprio percorso di crescita in modo costante e in linea con le attese e gli investimenti effettuati - ha commentato, CEO di Edil San Felice -. In questi primi mesi abbiamo già acquisito ordini per oltre 48 milioni di euro, che ci permettono di guardare al prossimo futuro con grande fiducia. In questo scenario, la manutenzione straordinaria si conferma un’area di business di assoluta importanza strategica per la Società e nella quale possiamo vantare un livello di competenza tra i più elevati sul mercato a livello nazionale".