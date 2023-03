Maire Tecnimont vara piano al 2032: obiettivo raddoppiare ebitda e ricavi

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - La transizione energetica è al centro del nuovo piano strategico 2023-2032 "Unbox the Future" di, facendo leva sulle Tecnologie Sostenibili e sull’approccio Integrato per l’Ingegneria & Costruzioni. Il Piano strategico viene presentato insieme con il, volto a rafforzare l’identità e la visione imprenditoriale di Maire.Il Gruppo ha varato una: Sustainable Technology Solutions e Integrated E&C Solutions.", ha detto durante la presentazione del piano, il presidente e azionista di riferimentoIl gruppo ha identificato 4 cluster su cui puntare per la transizione energetica: azoto, idrogeno e carbonio circolare, carburanti, chimica e polimeri.Glisono: ricavi raddoppiati con una crescita media annua dell'8-10% ed Ebitda di 3.0x - 4.0x rispetto al 2022, con un margine dell'8-9%. La liquidità netta crescerà di dieci volte rispetto ai 94 milioni di dicembre 2022 (raddoppierà entro il 2027), dopodi euro per potenziare il portafoglio tecnologico, supportare lo sviluppo di progetti, oltre alla distribuzione di dividendi con un payout atteso in crescita dal 45% di oggi.