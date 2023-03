Gas, prezzo resta sotto soglia 50 euro. Nord Stream: la Russia sigillerà i gasdotti

(Teleborsa) -restano sotto la soglia psicologica di 50 euro ea 45,3 euro a megawattora. Intanto la Russia di appresta a chiudere i gasdotti Nord Stream che erano stati danneggiati nei mesi scorsi.Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, nell'immediato, infatti non sembra ci siano piani per ripararli o riattivarli. Il colosso russo,, ha costruito i gasdotti, ciascuno composto da due tubi, per pompare gas naturale verso la Germania attraverso il Mar Baltico.A settembre tre dei tubi sono stati gravemente danneggiati da diverse esplosioni, mentre uno dei tubi del Nord Stream 2 è rimasto intatto.