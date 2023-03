doValue, Mediobanca taglia target price e conferma Outperform

Mediobanca

doValue

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 8,5 euro ) ilsu, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, confermando la". Gli analisti scrivono che la società ha chiuso il 2022 con risultati in linea con le aspettative e con la guidance, e segnalano come evoluzione positiva l'accelerazione del consolidamento del mercato sia in Italia che in Spagna nel 2023."A nostro avviso, nel 2023, il primo anno con il pieno impatto della risoluzione del contratto SAREB, doValue può tenere conto di unae risultati più alti rispetto all', tendenze positive che compensano un deleverage più lento e un pipeline di GBV più leggera", si legge nella ricerca."Consideriamo il flusso di notizie sui, in particolare in Spagna, come il principale potenziale catalyst di doValue mentre l'potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione del gruppo come principale NPE servicer nell'Europa meridionale", viene aggiunto.