(Teleborsa) - La continuità territoriale arriva anche all’. Nello scalo dello Stretto partiranno e arriveranno operati in regime di oneri di servizio pubblico per i collegamenti con Bologna, Torino e Venezia.ENAC ha pubblicato il relativo bando di gara, lasciando tempo alle compagnie aeree fino al prossimo 24 aprile per presentare le offerte e aspirare all’affidamento in esclusiva dei voli.Il bando è stato emesso a seguito della pubblicazione indel decreto di imposizione degli oneri del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Le rotte in continuità territoriale da Reggio Calabria dovranno essere operati dal prossimo 27 maggio e l’affidamento riguarderà un periodo di due anni, vale a dire fino al 26 maggio 2025.Per ognuno dei tre collegamenti sono previsti tre voli a settimana.