Zangrillo, PA spina dorsale Paese, avanti con modernizzazione

(Teleborsa) -mettendo a terra interventi concreti per offrire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. Lo stiamo facendo attraverso un lavoro di squadra con le amministrazioni locali, i cittadini, le imprese e gli stakeholder". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica,a Catanzaro per la diciottesima tappa di "Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori" sottolineando che "L'incontro si è svolto nella cittadella della Regione Calabria, alla presenza del governatore"Questa iniziativa ci permette di rafforzare il confronto con i territori, cuore pulsante del Paese, e di confrontarci con i diversi attori coinvolti per costruire una Pubblica amministrazione più semplice e più vicina alle esigenze di cittadini e imprese. In Calabria sono stati avviati progetti importanti anche per la crescita del personale pubblico come l'istituzione del Polo formativo che eroga corsi di formazione su temi strategici e d'interesse del territorio", ha detto Zangrillo."La semplificazione e la digitalizzazione sono obiettivi prioritari del Governo Meloni, perché restituiscono tempo ai cittadini e rafforzano la fiducia nella pubblica amministrazione. Con i 107 milioni del Pnrr, il Viminale sta investendo su servizi come l'anagrafe digitale, l'identità elettronica, nuovi sistemi gestionali e formazione del personale. Tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale offrono l'opportunità di costruire una Pubblica amministrazione più accessibile, efficiente e vicina alle persone", ha aggiunto il sottosegretario