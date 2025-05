Iren protagonista a Reggio Emilia tra ambiente, sport e solidarietà

(Teleborsa) -sarà sponsor e protagonista attivo del weekend a Reggio Emilia con una serie di iniziative che, in occasione di due eventi molto attesi: ile la partita della, ultima giornata della regular season di serie A1.Si iniziacon l’anteprima del: dalle 9,30 Iren attraverso Eduiren, il settore educational del Gruppo, sarà al fianco della redazione diInternazionale Kids per un incontro esclusivo con alcune scuole di Reggio Emilia e provincia, che si terrà presso la Centrale Idraulica di Reggio Est.Dalle ore 17.30 alle 19.00, in Piazza Martiri a Reggio Emilia, il primo laboratorio è curato da Fiori Ribelli e si intitola "Più fiori sui balconi", dove i partecipanti potranno creare bombe di semi per far sbocciare il verde in città utilizzando compost proveniente dal territorio di Reggio Emilia. Il secondo laboratorio, curato da Eduiren, si intitola "Volta la carta". Una sfida a coppie per esplorare soluzioni ecologiche utili per cambiare i comportamenti quotidiani e fronteggiare la crisi climatica, invitando i cittadini a riflettere sul futuro sostenibile.La giornata di sabato sarà all’insegna della scoperta e della creatività. Sempre in Piazza Martiri, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, Iren e i suoi partner animeranno due attività."Terre vicine e lontane", a cura di R nel bosco, inviterà i partecipanti a esplorare zolle di terra e a creare immagini con la tecnica della cianotipia, dando vita a un arcipelago di isole di suolo. Contestualmente, il laboratorio "Volta la carta" continuerà a sensibilizzare i cittadini sulle soluzioni ecologiche.Anche domenica sarà ricca di iniziative in Piazza Martiri. I laboratori "Più fiori sui balconi" e "Volta la carta" saranno attivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, offrendo nuove opportunità di partecipazione alla cittadinanza. Inoltre, il laboratorio "Terre vicine e lontane" sarà attivo dalle 14.00 alle 16.00, sempre in Piazza Martiri, per chi desidera continuare a esplorare e a creare.Iren, top sponsor della Pallacanestro Reggiana èun’occasione speciale per sensibilizzare ancora di più la comunità sulla sostenibilità ambientale. In particolare, in occasione di questa partita saranno posizionati al Pala Bigi bidoncini a forma di canestro per sensibilizzare i tifosi, in modo giocoso, su quanto sia importante la corretta separazione dei rifiuti.Inoltre, durante l’intervallo,We Care è il progetto di beneficenza che coinvolge le realtà del terzo settore. La canotta donata è stata realizzata dai bambini convolti da Scuola di Tifo e da Eduiren nell’ambito del progetto "Io tifo pulito", azione di sensibilizzazione finalizzata a promuovere la raccolta differenziata e il rispetto per l’ambiente.Con queste iniziative,, facendo dell’ambiente e della comunità due elementi centrali della sua missione.