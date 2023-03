Gender equality, TERNA: 8 borse di studio in ambito Stem a donne rifugiate

(Teleborsa) - In occasione dellamette a disposizioneL'iniziativa, realizzata in collaborazione con Sistech, associazione europea no-profit che promuove l'accesso delle donne rifugiate nel mondo del lavoro digital&tech, – spiega Terna in una nota – vuole favorire l'inclusione e la diversità attraverso l'innovazione, la riqualificazione e il potenziamento delle loro competenze.In particolare, Terna ha scelto di finanziare alcunei cui percorsi sono incentrati su data science, web or software development, digital project management, cybersecurity e digital marketing. Il progetto scelto dal gestore della rete elettrica nazionale si chiamae prevede anche una serie di servizi per aiutare le donne rifugiate nell'accesso al mercato del lavoro attraverso corsi di lingua e percorsi di supporto psicosociale, oltre che nella logistica.In continuità con gli anni scorsi,ha identificato per la ricorrenza dell'8 marzo un tema specifico:, attraverso il quale richiamare l'attenzione sull'importanza della parità di genere e del superamento degli stereotipi legati al gender, come testimoniano ipromossi da Terna sul tema della formazione delle donne nelle materie STEM.Con l'adesione al programma Boost, il gestore della rete elettrica nazionale conferma il grande impegno nel promuovere la, monitorando costantemente i principali indicatori gestionali che analizzano la parità di trattamento fra uomini e donne, come sancito dal Codice Etico del Gruppo.Terna è stata recentemente inserita, per il quinto anno consecutivo, nel, l'indice internazionale che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e dell'inclusione, ed è anche fra le 100 società nel mondo incluse nelche seleziona le aziende quotate più attente alla parità di genere.