Istruzione e lavoro: la laurea accorcia il divario di genere in Italia

(Teleborsa) -contribuiscono a ridurre il divario occupazionale tra uomini e donne in Italia. Secondo iaggiornati al 2024, il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni nel nostro Paese è del 57,4%, ben al di sotto della media europea del 70,8%. Tuttavia, tra le donne laureate, il: in Italia lavora il 79,3% di loro, rispetto all’84,3% nell’Unione Europea, con una differenza di soli cinque punti percentuali.La situazione è molto più critica tra le donne con un basso livello di istruzione.Anche tra le diplomate, il divario resta significativo: il tasso di occupazione in Italia è del 58,6%, mentre in Europa raggiunge il 68,9%.Il divario di genere si amplia ulteriormente tra le persone meno istruite. Le, con una differenza che supera i 30 punti percentuali e risulta più alta della media europea.