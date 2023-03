Matica Fintec chiude 2022 in crescita. Continua shortage componenti

Matica Fintec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha chiuso il 2022 con unpari a 19,5 milioni di euro. Il perimetro include i risultati dei 12 mesi della società Matica Fintec S.p.A. e i risultati dei 6 mesi (da luglio a dicembre 2022) delle due società acquisite (CTC e UBIQ). Considerando Matica Fintec stand alone, i ricavi si attestano a 17,5 milioni, in crescita del 20%.L'è stato pari a 5 milioni di euro ed evidenzia undel 25,5%. A livello della sola Capogruppo, l'EBITDA si attesta a 4,7 milioni (+42,9%) con un EBITDA Margin pari al 26,7%, in crescita rispetto al 22,6% dell'esercizio precedente. L'è stato pari a 2,6 milioni di euro."Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2022 che evidenziano una, anche al netto delle operazioni straordinarie effettuate nel corso dell'anno, segno evidente della qualità del nostro modello di business - ha commentato il- Le acquisizioni effettuate si stanno inserendo perfettamente nella nostra struttura e siamo convinti ci consentiranno di migliorare ulteriormente la nostra penetrazione sul mercato e consentirci così di migliorare sia i volumi sia le marginalità".Camilleri ha sottolineato che la società sta "monitorando attentamente la situazione legata al, che potrebbero avere un impatto negativo per Matica Fintec come per altre aziende del settore".L'risulta positivo (cassa) per 1,4 milioni di euro, nonostante l'operazione di acquisizione anzidetta e l'investimento di risorse finanziarie nel magazzino per far fronte ai potenziali rischi derivanti dallo shortage di componenti critici.