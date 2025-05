Technogym, ricavi in crescita a 215 milioni di euro nel primo trimestre

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso ilconpari a 215 milioni di euro, in aumento del 14,7% (+13,8% a cambi costanti) rispetto al medesimo periodo del 2024. I ricavi al 31 marzo 2025 evidenziano una crescita sia del BtoB (+15,6%) che del BtoC (+11,5%). Il gruppo registra una crescita in tutte le aree geografiche, così come avvenuto nel 2024."Dopo un 2024 in crescita a doppia cifra, Technogym continua a crescere anche nel primo trimestre del 2025 in tutte le aree geografiche", ha commentato l'"In aggiunta alle numerose novità lanciate nel 2024, come Technogym Checkup, continua l'innovazione di prodotto, che nelle ultime settimane, ha visto il, la rivoluzione del Pilates, che introduce design e qualità nell'ambito di una disciplina che sta vivendo un momento di grande successo a livello globale", ha aggiunto.