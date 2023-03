Zalando, redditività in netto calo nel 2022. Aumentano i clienti

Zalando

(Teleborsa) -, società tedesca di e-commerce specializzata in scarpe, vestiti e accessori, ha chiuso ilcon undi 16,8 milioni di euro, in netto calo dai 234,5 milioni di euro del 2021. Il gross merchandise value () è cresciuto del 3% a 14,8 miliardi di euro, conin calo dello 0,1% a 10,3 miliardi di euro. L'è stato di 184,6 milioni di euro, contro i 468,4 milioni di euro del 2021.Ilè cresciuto del 6% a oltre 51 milioni l'anno scorso e il programma fedeltà di Zalando, Plus, ha più che raddoppiato la sua adesione a oltre 2 milioni rispetto a un anno fa. "Il fatto che siamo stati in grado di continuare a far crescere la nostra base di clienti nell'attuale contesto economico dimostra che la nostra strategia di base sta funzionando", ha affermato Robert Gentz, co-CEO di Zalando.Sebbene lanel contesto attuale, l'ambizione di Zalando rimane quella di continuare a sovraperformare il segmento della moda online in termini di crescita.Il GMVtra l'1% e il 7% quest'anno, mentre la crescita dei ricavi "seguirà" la crescita di GMV. In particolare, prevede che le entrate si svilupperanno nell'intervallo compreso tra -1% e 4% rispetto allo scorso anno. Inoltre, stima che l'EBIT rettificato sarà compreso tra 280 milioni di euro e 350 milioni di euro nel 2023.Zalando ha affermato che continuerà anel 2023, anche tagliando diverse centinaia di posti di lavoro in molti dei team, come annunciato poche settimane fa