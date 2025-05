Acinque, redditività in calo nel 1° trimestre 2025

Acinque

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2025 condi euro, in incremento rispetto ai 180,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2024, per effetto principalmente dall’andamento dei prezzi delle commodities correlato al rialzo dello scenario energetico che ha contraddistinto il periodoI risultati al 31 marzo 2025 - si sottolinea - risultano a perimetro omogeneo rispetto al corrispondente trimestre 2024, consolidando, per l’intero periodo, il contributo di Agesp Energia.di euro, risota n calo rispetto ai 36,3milioni di euro del 2024, mentremilioni di euro si confronta con i 22,4 milioni del 2024. Ilsi attesta adi euro rispetto ai 10,5 milioni del 2024.pari a 175,6 milioni di euro (176,1 ml. di euro al 31.12.2024).