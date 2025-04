Revolut, utile netto più che raddoppiato a 1 miliardo euro

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 con un utile ante imposte in aumento del 149% a 1,4 miliardi di dollari (1,1 miliardi di sterline) ed un(790 milioni di sterline), rispetto ai 428 milioni di dollari (344 milioni di sterline) del 2023; margine di utile netto del 26%, in aumento rispetto al 19% del 2023.del Gruppo sono(3,1 miliardi di sterline), rispetto ai 2,2 miliardi di dollari (1,80 miliardi di sterline) del 2023, trainati da una forte crescita in tutti i flussi di entrate.a livello globale, mentre il saldo totale dei clienti è aumentato del 66%, raggiungendo i 38 miliardi di dollari (30 miliardi di sterline). L'Italia ha acquisito 1,2 milioni di clienti nel 2024 (+74%) e ha registrato un aumento dell'80% dei saldo dei clienti."Il 2024 è stato un anno fondamentale per Revolut. Non solo abbiamo accelerato la crescita dei clienti, accogliendo quasi 15 milioni di nuovi utenti a livello globale, ma, cosa fondamentale, abbiamo anche visto un maggiore coinvolgimento dei clienti grazie all'adozione di una gamma più ampia dei nostri servizi, sia nella nostra offerta retail che in Revolut Business", ha affermato, "questa potente combinazione ha alimentato direttamente la nostra crescita record e il nostro modello operativo basato sulla tecnologia l'ha tradotta in una redditività record".