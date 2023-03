Ascopiave, Mediobanca taglia target price e conferma Outperform

Mediobanca

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 3,90 euro ) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la". La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 , con gli analisti che sottolineano come l'EBITDA sia statoIl broker ha, rispettivamente del 9% e del 23%. Ciò è dovuto principalmente a: minori ipotesi per la produzione idroelettrica, a causa della continua emergenza idroelettrica nel Nord Italia; aumento dei costi operativi del business di distribuzione del gas; pressione sui margini a EstEnergy, che dovrebbe continuare nel 2023. È stata anchea fine 2023."Ilsul suo valore, che si basa principalmente sul valore della RAB nel business della distribuzione del gas, e sui prezzi di esercizio delle opzioni put sulle partecipazioni in EstEnergy e HeraComm - si legge nella nota - Calcoliamo che l'attuale prezzo delle azioni implica un. A nostro avviso tale sconto non può essere giustificato, considerato che, principale peer di Ascopiave, negozia con un premio del 15% rispetto alla RAB".