Cementir, ricavi record nel 2022 per aumento prezzi. Aumenta dividendo

Cementir Holding

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha chiuso il 2022 condelle vendite e prestazioni al record storico di 1.720,9 milioni di euro, in crescita del 26,5% sul 2021. L'incremento è prevalentemente dovuto alla politica di prezzo tesa a mitigare l'incremento eccezionale dei costi di combustibili, elettricità, materie prime, trasporti e servizi. Ilsi attesta al record storico di 335,2 milioni di euro, in crescita del 7,8%. L', dedotto il risultato di pertinenza di terzi, è stato pari a 175,9 milioni di euro (113,3 milioni di euro nel 2021). La società presenta unapositiva di 95,5 milioni di euro (indebitamento netto di 40,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021)."Nonostante l'incertezza geopolitica e le condizioni monetarie più restrittive,per il gruppo, con una crescita di ricavi, MOL e reddito operativo e una sostenuta generazione di cassa, a dimostrazione della solidità e resilienza del nostro modello di business", ha commentato ilIl Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, prevista per il 20 aprile, la distribuzione di undi 0,22 euro per ciascuna azione ordinaria, in aumento del 22% rispetto ai 0,18 euro del 2021, per un importo complessivo al netto delle azioni proprie di 34,2 milioni di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio 2023 previo stacco della cedola in data 22 maggio 2023 (record date alla data del 23 maggio 2023).