Cementir Holding conferma i target 2025. Ricavi trimestre -0,1%

Cementir Holding

(Teleborsa) -archivia i primi tre mesi dell'anno 2025 condelle vendite e prestazioni pari a 368,1 milioni di Euro (-0,1% rispetto ai 368,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2024); i ricavi non-GAAP sono stati pari a 370,5 milioni di Euro, in aumento dello 0,9% rispetto ai 367,1 milioni di Euro del primo trimestre 2024, nonostante la riduzione dei volumi in molte regioni ed il deprezzamento delle valute turca ed egiziana rispetto all’Euro.Ilsi è attestato a 69,7 milioni di Euro, in crescita dello 0,5% rispetto a 69,3 milioni di Euro del primo trimestre 2024, a seguito di un significativo miglioramento dei risultati nell’area Nordic & Baltic e Malesia, compensati da una riduzione in tutte le altre regioni e da un effetto cambio negativo di 4,8 milioni di Euro. A cambi costanti 2024, il margine operativo lordo sarebbe stato pari a 74,5 milioni di Euro, in crescita del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 32,4 milioni di Euro (29,8 milioni di Euro nel primo trimestre 2024), è stato pari a 37,2 milioni di Euro rispetto ai 39,6 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti includono ammortamenti dovuti all’applicazione dell’IFRS16 per 9,0 milioni di Euro (8,3milioni di Euro nello stesso periodo del 2024).A cambi costanti 2024, il risultato operativo sarebbe stato pari a 41,9 milioni di Euro.Ilè stato pari a 2,5 milioni di Euro in calo rispetto ai 24,6 milioni di Euro nello stesso periodo dell'anno precedente, a causa di minori proventi su cambi netti, pari a 1,7 milioni di Euro, rispetto ai 23,6 milioni conseguiti nel primo trimestre 2024, che comprendevano proventi straordinari legati alla svalutazione di oltre il 53% della sterlina egiziana contro Euro nel primo trimestre 2024.L’si è attestato a 39,7 milioni di Euro, in diminuzione del 38,1% rispetto ai 64,1 milioni di Euro del primo trimestre 2024.Il Gruppo "ritiene di poter confermare gli obiettivi economici e finanziari previsti per l’anno 2025", ovvero di raggiungereconsolidati di circa 1,75 miliardi di Euro, grazie a una ripresa dei volumi, un aumento dei prezzi in linea con l’inflazione e dall’impatto della tassa danese sulle emissioni di CO2; undi circa 415 milioni di Euro e unadi circa 410 milioni di Euro a fine periodo, a parità di perimetro. Gliprevisti sono pari a circa 98 milioni di Euro (125,4 milioni di Euro nel 2024), di cui circa 14 milioni di Euro in progetti di sostenibilità. Le spese di ricerca e sviluppo sono previste stabili rispetto al2024, così come il numero medio di dipendenti. Il Gruppo non prevede la necessità di nuovi finanziamenti esterni, data la generazione di cassa e la posizione di cassa netta attesa entro fine anno., ha commentato: “Malgrado una modesta riduzione dei volumi venduti di cemento, i Ricavi del Gruppo del primo trimestre 2025 sono in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso, come anche il Margine Operativo Lordo, che a cambi costanti sarebbe invece cresciuto del 7,5% sul 2024.geopolitica e commerciale,e continuiamo nel percorso di decarbonizzazione”.