Enel consolida in Borsa dopo cessioni Romania e giudizio analisti

(Teleborsa) -, consolida i livelli precedenti oggi in Borsa, a dispetto dell'annuncio della vendita delle attività in Romania alla greca PPC per 1,26 miliardi di euro. Si tratta della prima cessione del 2023 che gli analisti di Barclays hanno commentato molto positivamente, segnalando che il valore è in linea con le aspettative e che il piano cessioni rappresenterà un catalizzatore per il titolo nel 2023. La banca d'affari conferma anche un giudizio overweitght."Con questa cessione Enel si ritira dalla Romania, e semplifica la sua esposizione internazionale", sottolineano gli analisti di Barclays, indicando che "gli investitori probabilmente si concentreranno successivamente sulle cessioni in America Latina".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,73%, rispetto a +1,2% del).La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,352 Euro. Supporto visto a quota 5,246. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,458.