Daimler Trucks stima ricavi 2023 oltre consensus

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) -, il gruppo nato dallo spin-off della casa automobilistica tedesca Daimler, ha, nonostante l'impatto degli elevati costi energetici e dei vincoli alla catene di approvvigionamento che hanno impattato sul business nel quarto trimestre.Il gruppo, superiore al consensus che indicava un volume di51,8 miliardi di euro, mentre le vendite di camion sono indicate non lontano dai volumi del 2022 fra 510mila e 530mila unità. Si attende anche un aumento "significativo" dell'utile rettificato prima di interessi e imposte, nonostante condizioni economiche ancora "difficili"., Daimler Truck ha registrato undi euro, sotto il consensus di 1,15 miliardi, ma in aumento del 73% su base annua grazie alla solida domanda di veicoli. Ia 14,8 miliardi di euro, per 155mila unità vendute.