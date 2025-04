Pininfarina, la perdita si allarga a 4,1 milioni di euro nel 2024. Ricavi +1,6%

Pininfarina

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha chiuso ilconconsolidati pari a 91,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 90,4 milioni di euro di un anno prima (+1,6%). L'incremento ha riguardato il settore stile per l'1,8%, mentre il settore ingegneria è aumentato rispetto all'esercizio precedente dello 0,6%.Ilè positivo per 5,5 milioni di euro (5,1 milioni di euro nel 2023) quale conseguenza dei risultati positivi afferenti principalmente alla Capogruppo e alle controllate americana e cinese. La somma degli accantonamenti, le riduzioni di stima dei fondi, svalutazioni e ripristini di valore risulta negativa per 4,9 milioni di euro (valore negativo di 1,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023). Il risultato evidenzia unadi 4,1 milioni di euro, che si confronta con una perdita netta al 31 dicembre 2023 pari a 1,6 milioni di euro.Leper il, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il Gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un valore dei ricavi totali in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2024.