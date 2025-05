UE autorizza creazione di joint venture tra Daimler Truck e Volvo

Daimler Truck

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, latra la tedescae la svedese Volvo. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo e la fornitura di piattaforme software definite per veicoli commerciali e altri software.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.