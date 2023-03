Future USA incerti. Dati lavoro sopra stime

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi lasciando presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora, con il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano , molto migliore delle previsioni, che non ha inciso molto sul sentiment degli investitori.Prevale la voglia di rimbalzo dopo i cali della vigilia in scia alle difficoltà finanziarie della Silicon Valley Bank e il fallimento dell'istituto attivo nelle cripto-valute Silvergate . I due istituti statunitensi hanno dimensioni relativamente contenute, ma hanno grandi interconnessioni nell'ecosistema tech e delle startup.Intanto il contratto sul Dow Jones lima lo 0,03% mentre quello sullo S&P500 avanza dello 0,24%. In frazionale salita anche il derivato sul Nasdaq che guadagna lo 0,51%.