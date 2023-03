Technoprobe, esposizione verso Silicon Valley Bank non rilevante

Technoprobe

(Teleborsa) -, società leader nella progettazione e produzione di Probe Card, fa sapere che la sua esposizione verso la Silicon ValleyBank Financial Group, chiusa dalle autorità della California, "rappresenta circa il 2,5% delle disponibilità liquide" e mezzi equivalenti della Società al 31 dicembre 2022.La Società "non detiene altri conti correnti o linee di credito" con SVB Financial Group ritenendo, pertanto, "l'esposizione non rilevante".Technoprobe, fa sapere inoltre che con il supporto dei propri consulenti, "sta monitorando la situazione per valutare e conseguentemente adottare ogni azione a tutela dei propri interessi".