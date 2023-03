Generali, Donnet: gruppo più resiliente, sensitivity a mercati finanziari si è ridotta

Generali

(Teleborsa) - "Durante un anno segnato da eventi eccezionali, con gli effetti del conflitto che sono stati diffusi, abbiamo. Il gruppo ha ottenuto il migliore risultato operativo di sempre, con una continua crescita dei premi e del risultato netto. Come risultato, il gruppo è oggisulla crescita". Lo ha affermatodel Gruppo, durante la call con la comunità finanziaria che ha seguito l a pubblicazione dei risultati 2022 La compagnia assicurativa ha chiuso il 2022 con una 2,91 miliardi di euro (+2,3% rispetto al 2021) e una 6,5 miliardi (+11,2%), principalmente guidato dal Vita, insieme alla crescita del Danni. Ihanno raggiunto quota 81,5 miliardi (+1,5%) con una forte crescita dei rami Danni (+9,8%), in particolare nel non auto."Questi risultati ci consentono di proporre un, pari a 1,16 euro con un incremento dell'8,4%, con la crescita che è stata resa possibile da una forte liquidità e posizione patrimoniale", ha spiegato il CEO.Il Solvency ratio si è attestato al 221% a fine 2022 ed è risalito al 230% al 10 marzo. "Il Solvency ratio mostra la nostra grande solidità - ha detto Donnet - Inoltre, grazie alla nostre iniziative, la. Un dato chiave è che la sensitivity ai movimenti di 100 punti base sul BTP italiano si è più che dimezzata".Donnet ha poi parlato di una "della strategia con i principali obiettivi finanziari e di fidelizzazione dei clienti in pista", sottolineando che Generali "persegue" e che la società sta "facendo grandi progressi per essere partener di vita per tutti i clienti, con un focus sulla customer loyalty e satisfaction", ricordando che "la prossimità ai nostri clienti è un valore".Il CEO ha sottolineato "l'efficacein atto, con particolare attenzione a danni, operazioni e investimenti". "Un anno fa abbiamo discusso la necessità di alzare le tariffe, e questa crescita sta continuando nel 2023 - ha aggiunto - Gli alti tassi di retention dei clienti mostra però il successo della nostra strategia. Questo conferma la nostra capacità di reagire prontamente ad ambienti in trasformazione".Infine, il numero uno di Generali ha evidenziato come "la", essendo "pienamente integrata nel nostro ruolo di assicuratore, investitore e datore di lavoro responsabile".