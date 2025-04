Mediobanca, Nagel: "Momento giusto per OPS. Assemblea il 16 giugno"

Mediobanca

(Teleborsa) -di euro lanciata da, in azioni, pari all'intera partecipazione detenuta da Piazzetta Cuccia nella compagnia assicurativa, decreteràa favore della creazione di "unin Italia e non solo". Lo ha ribadito l'Amministratore delegato di Mediobanca,, nel corso della conference call, spiegando che il comparto del risparmio gestito offre delle "opportunità di crescita interessanti"."Pensiamo sia il. Mediobanca avrebbe impiegato 8-10 anni di crescita organica per raggiungere i risultati di crescita nel risparmio gestito previsti dall'operazione", ha sottolineato il manager, aggiungendo "e useremo il nostro brand".Nagel ha anche spiegato che Mediobanca ha dovuto convocareper approvare l'operazione, perché "così prevedono le norme italiane in presenza di un'altra offerta", vale a dire l'OPS di Montepaschi su Piazzetta Cuccia. "Gli azionisti devono poter scegliere fra le due operazioni", ha aggiunto l'Ad.L'd di Mediobanca ha riferito didi Banca Generali e neanche di Generali Assicurazioni ed ha detto che l'offerta è statadi Piazzetta Cuccia, con l'eccezione dei 2 consiglieri espressione della lista Delfin (famiglia Del Vecchio).Rispondendo alle domande, Nagel ha spiegato che l'offerta su Banca Generalisu Piazzetta Cuccia,, di sviluppo, non fatta per rendere difficile qualcosa agli altri, ma per rendere Mediobanca più bella". E in questa direzione il manager ha spiegato che l'offerta: "portiamo avanti operazioni valide, non facciamo mai cose contro i nostri azionisti".Nagel ha poied ha affermato ", questa operazione non guarda a Natixis".