Mediobanca, in Consob documento di offerta per Banca Generali: premio pari all'11,4%

(Teleborsa) -ha fatto sapere di aver depositato pressonella giornata di ieri ilrelativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria relativa alla totalità delle azioni ordinarie diammesse alla negoziazione su Euronext Milan.L’ha ad oggetto le massime 116.851.637 azioni ordinarie dell’emittente, incluse ledetenute da Banca Generali (le quali, sono pari a 2.907.907 come risulta dal bilancio di esercizio di Banca Generali al 31 dicembre 2024).Mediobanca riconoscerà - per ciascuna Azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta - unpari adidetenute dall’Offerente. Pertanto, a titolo esemplificativo, per ogni 10 Azioni Banca Generali portate in adesione all’Offerta saranno corrisposte 17 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali.Al momento Mediobanca detiene 204.341.658 azioni di Assicurazioni Generali, pari aldi Assicurazioni Generali.Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Assicurazioni Generali rilevato alla chiusura del 25 aprile 2025 (ossia, l’ultimo giorno di borsa aperta precedente la data del comunicato effettuato dall’Offerente) pari a 31,86 euro il corrispettivo esprime unapari a 54,17 euro (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) per ciascuna Azione dell’Emittente, e pertanto incorpora unpari all'11,4% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Banca Generali alla Data di Riferimento, pari a 48,62 euro.Il premio è invece pari al 9,3%, 6,5%, 6,2% e 5,6% rispetto alladei prezzi ufficiali delle Azioni Banca Generali rispettivamente nel primo mese nonché nei tre, sei e dodici mesi antecedenti la Data di Riferimento.