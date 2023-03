Generali in testa al FTSE MIB e controcorrente dopo i conti

Generali Assicurazioni

FTSE MIB

Leone di Trieste

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloe in controtendenza rispetto al resto del debole listino milanese, con una variazione dell'1,54%.A fare da assist alle azioni della compagnia assicurativa contribuiscono i risultati del 2022 annunciati prima dell'avvio del mercato che hanno evidenziato un utile di 2,9 miliardi (+2,3%), mentre la cedola sale a 1,16 euro per azione. Confermati gli obiettivi del piano., che sta proseguendo con la disciplinata ed efficace implementazione della strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth - ha affermato il-. Grazie a una chiara visione del posizionamento del Gruppo come leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management,che, anche in un contesto caratterizzato da eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico, crei valore per tutti i nostri stakeholder. Questo ci permette di proporre ai nostri azionisti un dividendo in ulteriore crescita, grazie al costante aumento degli utili e alla forte posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,65%, rispetto a -6,61% del).

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Generali Assicurazioni, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 17,96 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,22. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,84.