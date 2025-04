Positivi i mercati europei. A Milano vola Banca Generali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, in attesa di novità sui dazi USA e sugli stimoli all'economia da parte della Cina. A Milano, ilmette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dove si mette subito in evidenza, con un netto rialzo, dopo l' OPS lanciata da Mediobanca da 6,3 miliardi di euro in azioni di, pari all'intera partecipazione detenuta da Piazzetta Cuccia.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.286,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,41%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +106 punti base, con un calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,52%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,44%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,62%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 39.814 punti.di Milano, troviamo(+3,67%),(+1,84%),(+1,74%) e(+1,39%).di Milano,(+7,32%),(+3,64%),(+3,19%) e(+2,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,38%.